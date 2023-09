Samedi des familles à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 25 novembre 2023, Bègles.

Samedi des familles à l’Estey Samedi 25 novembre, 10h30 Centre Social et Culturel l’Estey Sur inscription – Pour tous

Voici la programmation de ce samedi des familles du mois de novembre, L’équipe du Centre Social et Culturel l’Estey animera cette journée avec l’aide de partenaires du territoire :

De 10h30 à 12h30 : Brunch, sucré / salé ! Ramenez ce que vous souhaitez, et ce que vous pouvez, pour passer un moment convivial !

De 12h30 à 13h30 : Intervention de l’association LUDOSENS sur le thème de la neurodiversité : gestion des émotions, trouble de l’attention et de l’hypersensibilité, auprès des enfants. Des échanges et un quiz seront au programme !

De 13h30 à 15h : groupe de parole pour les enfants et en parallèle un groupe de parole pour les parents, seront animés par des professionnels.

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T15:00:00+01:00

