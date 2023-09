Un temps pour soi à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 16 novembre 2023, Bègles.

Un temps pour soi à l’Estey Jeudi 16 novembre, 09h30 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Pour tous – Sur inscription

Un moment de détente, ça vous tente ?

L’équipe du Centre Social et Culturel de l’Estey vous invite à vous détendre les jeudis matin de 9h30 à 11h30.

Ce temps à destination des parents, pour partager, échanger, autour d’un café, mais aussi autour d’une activité.

Jeudi 16 novembre, nous vous proposons un atelier remise en selle, une matinée, pendant laquelle, l’équipe de Cycle et Manivelles vous aidera à vous sentir plus à l’aise sur votre vélo et prendre confiance en vous pour pédaler dans les rues de Bègles.

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T09:30:00+01:00 – 2023-11-16T11:30:00+01:00

