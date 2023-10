Festi’Famille à Bègles Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 25 octobre 2023, Bègles.

Festi’Famille à Bègles 25 – 27 octobre Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Pour tous – Sans inscription

L’équipe du Centre Social et Culturel l’Estey vous propose de venir profiter de trois jours en mode Festi’Famille !

Trois jours de convivialité, d’échange et de découverte, pour petits et grands où vous y trouverez des ateliers ludiques, des animations, La Fabrik de l’Estey, la Ludothèque de l’Estey avec jeux et jouets…

Mercredi 25 octobre

10h – Réveil dynamique

11h – Pause ludique (spécial Pokémon)

14h – Podcasts : écoute de mémoires radiophonique

15h – La Fabrik : confection de boules de graisse

Jeudi 26 octobre

10h – Réveil dynamique

11h – Pause ludique (jeux coopératifs)

14h – Podcasts : écoute de mémoires radiophonique

15h – La Fabrik : création d’un hôtel à insectes

Vendredi 27 octobre

10h – Réveil dynamique & atelier cuisine (sucré/salé)

11h – Pause ludique (avec un casque de réalité virtuelle)

12h – Repas partagé : en mode auberge espagnole

14h – Podcasts : écoute de mémoires radiophonique

15h – La Fabrik : prépare ta soirée d’Halloween

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

Animation Famille

Centre Social et Culturel l’Estey