Gironde Matinée Parents – Enfants à Chapitô Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 25 octobre 2023, Bègles. Matinée Parents – Enfants à Chapitô Mercredi 25 octobre, 09h30 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Pour les 0-5 ans Notre référente famille, animera un temps à destination des parents – enfants (0-5 ans) le mercredi 25 octobre de 9h30 à 11h30, avec au programme une joujouthèque géante pour les 0-5 ans ! Exceptionnellement, la matinée se déroulera au Centre Social et Culturel l’Estey ! Cet évènement se mêlera au Festi’famille, ou nous vous proposerons, des ateliers, activités ludiques et sportives, ateliers créatifs .. Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Bègles, Gironde
Autres
Lieu
Centre Social et Culturel l'Estey
Adresse
20 rue Pierre et Marie Curie - Bègles
Ville
Bègles
Departement
Gironde

