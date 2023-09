Un temps pour soi à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Un temps pour soi à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 19 octobre 2023, Bègles. Un temps pour soi à l’Estey Jeudi 19 octobre, 09h30 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Pour tous – Sur inscription Un moment de détente, ça vous tente ? l’équipe du Centre Social et Culturel de l’Estey poursuit ce temps dédié aux parents les jeudis matin de 9h30 à 11h30 en cette rentrée 2023. Ce rendez-vous aura pour but de vous faire profiter d’un répit entre parents, un instant où vous vous retrouverez pour partager, échanger, autour d’un café, mais aussi autour d’une activité, sans enfants. Pour ce jeudi 19 octobre : atelier danse orientale, qui sera animé par une adhérente du Centre Social. Venez vous essayer à la danse, le temps de quelques heures, en toute convivialité et bienveillance ! Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

