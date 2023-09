Samedi des familles à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Samedi des familles à l'Estey
Centre Social et Culturel l'Estey
Bègles, 14 octobre 2023, Bègles.

Samedi 14 octobre, 10h00
Centre Social et Culturel l'Estey

Gratuit – Pour tous – Sur inscription

Les samedis des familles font leur grand retour pour cette rentrée 2023, l'équipe du Centre Social et Culturel l'Estey animera cette journée :

De 10h à 12h : échange sur l’après rentrée : comment s’organiser ? quelles activités ? Quelle routine mettre en place ?

De 12h à 14h : le Bistrot de l’Estey vous préparera un repas, pour partager un bon moment (repas à 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants / paiement en chèque ou en espèce).

De 14h à 16h : Atelier : fabrication d'un routinier pour les enfants

Centre Social et Culturel l'Estey
20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles
Bègles 33130
Terres Neuves
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

