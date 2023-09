La Fabrik de l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde La Fabrik de l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 4 octobre 2023, Bègles. La Fabrik de l’Estey 4 – 18 octobre, les mercredis Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Sur inscription – Pour tous La Fabrik, qu’est-ce que c’est ? Un moment où vos savoir-faire seront les bienvenus ! Vos connaissances peuvent servir à d’autre, mais les connaissances des autres peuvent aussi vous servir ! L’équipe du Centre Social et Culturel vous invite à venir créer des produits naturels, fait maison, partager des astuces zéro déchet… pour pouvoir le refaire à la maison et partager vos compétences avec votre entourage !

Au programme pour ce mois d’octobre :

Mercredi 4 octobre – Fabrication d’un baume à lèvres

Mercredi 11 octobre – Création d’un slime naturel

Mercredi 18 octobre – Réalisation d’un masque d’Halloween Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:30:00+02:00 – 2023-10-04T16:30:00+02:00

2023-10-18T14:30:00+02:00 – 2023-10-18T16:30:00+02:00 recyclage savoir-faire Centre Social et Culturel l’Estey Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Centre Social et Culturel l'Estey Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie - Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Centre Social et Culturel l'Estey Bègles latitude longitude 44.809013;-0.55494

Centre Social et Culturel l'Estey Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/