Jardinage à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 29 septembre 2023, Bègles.

Jardinage à l’Estey 29 septembre – 29 décembre, les vendredis Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Pour tous

Le Centre Social et Culturel de l’Estey entretient un jardin partagé, dans lequel, à l’aide des habitants, des légumes, des fleurs s’y épanouissent.

L’équipe de l’Estey vous accueille durant quelques heures les vendredis matin à partir de 9h30 pour des activités : plantations, entretien, taille, récolte de fruits et légumes !

Enfant ou adulte, venez découvrir et faire découvrir ce beau jardin à votre entourage et profiter d’un moment dans la verdure !

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 35 13 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T09:30:00+02:00 – 2023-09-29T12:00:00+02:00

2023-12-29T09:30:00+01:00 – 2023-12-29T12:00:00+01:00

jardin partagé végétalisation

Centre Social et Culturel l’Estey