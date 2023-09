Cet évènement est passé Un temps pour soi à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Un temps pour soi à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 28 septembre 2023, Bègles. Un temps pour soi à l’Estey Jeudi 28 septembre, 09h30 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Pour tous – Sur inscription Un moment de détente, ça vous tente ? L’équipe du Centre Social et Culturel de l’Estey continue ce moment de détente les jeudis matin de 9h30 à 11h30. Ce temps-là sera à destination des parents, un moment où vous vous retrouverez pour partager, échanger, autour d’un café, mais aussi autour d’une activité. Pour ce jeudi 28 septembre, une sophrologue interviendra avec un temps de relaxation, un moment d’échange autour de la gestion de la vie de famille, du travail ainsi que de la fatigue du quotidien seront abordés. Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

