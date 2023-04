Festi’Famille Centre Social et Culturel l’Estey, 13 avril 2023, Bègles.

Festi’Famille 13 et 14 avril Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Pour tous

L’équipe du centre social et culturel vous propose un nouveau rendez-vous : le Festi’Famille

Deux jours de convivialité, d’échange et de découverte ! Pour petits et grands.

Au programme :

Jeudi 13 avril de 10h à 12h : apprentissage du vélo à partir de trois ans et joujouthèque.

de 14h à 18h : Fabrik de l’Estey (création de vêtements pour poupées et de costumes), Ludothèque, joujouthèque et espace Playmobil

Vendredi 14 avril de 10h à 12h : moment jardinage, confection de bombes à graines et décoration sur pot

et de 14h à 18h : Fabrik de l’Estey (atelier dessin sur le thème des Pokémon), échange, et initiation au jeu de cartes Pokémon.

Le Bistrot de l’Estey sera ouvert les jeudi 13 avril et vendredi 14 avril (sur inscription au 05 57 35 13 00)

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Centre Social et Culturel l’Estey