Le samedi des familles Centre Social et Culturel l’Estey, 17 décembre 2022, Bègles. Le samedi des familles Samedi 17 décembre, 10h00 Centre Social et Culturel l’Estey

Sur inscription

Se retrouvez en famille et partager de bons moments. Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine 10h à 12h

PAPOTE • TEMPS D’ÉCHANGE ENTRE PARENTS 12h à 14h

BISTROT DES FAMILLES • 14h à 16h

ATELIER •

Créatif

gratuit – sur inscription

Lieu Centre Social et Culturel l'Estey Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie - Bègles Terres Neuves Ville Bègles

