Fabrique à récits, poétique de l’espace urbain. Atelier 1 Centre social et culturel les Acacias Nanterre, 9 juillet 2023, Nanterre.

Création d’oeuvres de papiers qui disent de la fragilité des liens qui nous unissent et qui disent de l’attention particulière à avoir aux espaces communs de la rue qui peuvent être des espaces de partages et de construction de l’histoire d’un quartier.

Re-fabriquer de la matière pour concevoir de l’action in situ et s’autoriser à faire événement dans l’espace public par le biais de la poésie de l’espace.

Une série de fabriques de rue pour des installations éphémères dans au moins 3 lieux différents du quartier. Grâce à une collection de papiers récupérés nous re-fabriquerons des lés, pans, peaux, rubans, draps géants de papiers assemblés et collés, et nous créerons des espaces poétiques éphémères. Sortes d’oeuvres et /ou d’architectures de papiers qui ré-enchantent ou révèlent l’espace public le temps d’une rencontre créative et d’une journée. La photo sera une mémoire de nos oeuvres collectives et permettra d’organiser une restitution sur le quartier à la fin del été, et au delà, par la possibilité d’itinérance de la restitution.

Centre social et culturel les Acacias 1 rue des Sorbiers 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Chemin de l’Île Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T11:00:00+02:00 – 2023-07-09T13:00:00+02:00

©lesplastikeuses