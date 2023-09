Stage de percussions corporelles Centre social et culturel La Provence, Aix-en-Provence (13) Stage de percussions corporelles Centre social et culturel La Provence, Aix-en-Provence (13), 28 octobre 2023, . Stage de percussions corporelles Samedi 28 octobre, 14h00 Centre social et culturel La Provence, Aix-en-Provence (13) 12€ Dans le cadre du TCHITCHOUBAL, l’association Aix Balèti vous propose divers stages de musique, danses et chants, dont un stage de percussions corporelles. Venez découvrir avec Léo, les percussions corporelles et pratiquer le rythme de manière simple et ludique. Au programme : Mise en corps dans l’espace, jeux collectifs d’écoute, rythme chantés et dansés pour trouver sa pulsation intérieure. Pratique de plusieurs rythmes du monde dans des contextes binaires et ternaires, initiation aux techniques de percussions corporelles, apprentissage d’une séquence en groupe. Niveau ou expérience requis : tous niveaux Infos et réservations: https://aixbaleti.wixsite.com/aixbaleti/s-projects-basic source : événement Stage de percussions corporelles publié sur AgendaTrad Centre social et culturel La Provence, Aix-en-Provence (13) 10, Boulevard du Maréchal Juin

