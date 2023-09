Stage de danses du Poitou Centre social et culturel La Provence, Aix-en-Provence (13) Stage de danses du Poitou Centre social et culturel La Provence, Aix-en-Provence (13), 28 octobre 2023, . Stage de danses du Poitou Samedi 28 octobre, 14h00 Centre social et culturel La Provence, Aix-en-Provence (13) 12€ Dans le cadre du TCHITCHOUBAL, l’association Aix Balèti vous propose divers stages de musique, danses et chants, dont un stage de danses du Poitou. Initiation et découverte des danses pratiquées aujourd’hui dans le bal folk poitevin, particulièrement en Haut-Poitou. Marchoises, Avant-Deux, Pas d’été, Bal limousine, Gâtinelles, et aussi Maraîchines, Branle de l’Epine, etc. Ces danses du centre-ouest de la France seront parfaites pour les amateurs d’instants collectifs et mouvementés. Répertoire ludique, varié et agréablement dynamique, accessibles à tous les niveaux. Prévoir une bonne paire de genoux , des pieds bien solides et SURTOUT une grosse dose de bonne humeur ! Infos et réservations: https://aixbaleti.wixsite.com/aixbaleti/s-projects-basic source : événement Stage de danses du Poitou publié sur AgendaTrad Centre social et culturel La Provence, Aix-en-Provence (13) 10, Boulevard du Maréchal Juin

