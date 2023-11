Semaine de lutte contre les violences intrafamiliales & conjugales Centre social et culturel La Colline Cenon, 20 novembre 2023, Cenon.

Semaine de lutte contre les violences intrafamiliales & conjugales 20 – 24 novembre Centre social et culturel La Colline Tout public / gratuit

Lundi 20 novembre,Centre social La Colline

10h-12h: « Et après ? Prendre un nouveau départ socio professionnel «

CPVA (Construire ses Projets et Valider ses Acquis) , CAF, CIDFF, Espace Textile, Activ’Action, Cravate Solidaire

14h-16h: « En cas de violence Que Faire ? »

Rencontre avec la Police, MDS, APAFED

Mardi 21 novembre, Centre social La Colline

10h-12h: Groupe de Parole

Maison d’ELLA – Muriel Bichaud (12 places max)

10h-12h: Atelier Self Défense, Dojo (12 places)

Par Najwa AJHAG

14h-16h: « Violences Intra-familiales et Parentalité » (12 places)

Temps collectif et individuel – MDS – Sophie/Virginie

17h30-19h: Temps d’échange sur les Violences Intrafamiliales pour les jeunes (12 places)

Par le CIDFF

Mercredi 22 novembre

9h30-11h30: Groupe de Parole Petite Enfance, Centre social La Colline

Conséquences des violences sur les enfants par lesCSC, MDS, PMI

9h30-12h30: Atelier Image de Soi (6 places), Centre social La Colline

Avec Rachel Vigneau – Conseillère en Image

14h-17h: Atelier Image de Soi, Centre social La Colline

Rachel Vigneau, Conseillère en Image, (6 places) & l’Association Perla, Socio-Esthéticienne, )6 places)

14h-17h: Temps d’échange sur les violences Intra-familiales pour les 8/14A (15 places), Centre social La Colline

Par la MDS – Sophie/Virginie

14h30-17h: Lecture de Contes 6/12 ans & Parents , Ludomédiathèque La Lettre

MDS – Carine / (20 places)

17h-19h: Temps d’échange sur les violences Intra-familiales pour les 11/17A, Espace Nelson Mandela

Par le Service Jeunesse, AJHAG

Jeudi 23 novembre

9h30-11h30: « Temps Présentation de l’ APAFED », Centre social La Colline

14h-17h: Lecture de Contes adultes , Rocher de Palmer

MDS – Carine, (15 places)

Vendredi 24 novembre

9h30-11h30: « Accès aux droits , accompagnement social & CAF « , Centre social La Colline

Temps collectif Carole/Wahiba // (20 places)

14h-16h: « Atelier Yoga « Espace Simone Signoret

Association Perla / (12 places)

14h-16h: Atelier Self Défense, dojo

Par Visions Mêlées / (12 places)

18h-20h: Café Psycho / Soirée Parents d’Ados , Centre social La Colline

