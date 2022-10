Faire ensemble pour vivre ensemble : Proactivité des habitants des QPV face à au racisme, à l’antisémitisme et aux discriminations LGBT centre social et culturel Jacques Prévert 10 boucle des prés de st pierre THIONVILLE 57100 Stuckange Catégories d’évènement: Moselle

Brèves et histoires du quartier : Emouvoir, rapprocher, s’entraider centre social et culturel Jacques Prévert 10 boucle des prés de st pierre THIONVILLE 57100 10 boucle des prés de saint pierre 57100 Stuckange 57970 Moselle Grand Est Un camion aménagé et 2 artistes s’installeront pendant 4 jours pour accueillir, échanger et discuter avec les habitants et évoquer des anecdotes qui seront rapporté dans un journal qui sera distribué à la fin de la semaine. Les échanges spontanés, les histoires et parcours de vie relatée seront autant d’occasions pour les habitants lecteurs de modifier leur regard quant à leur quartier et leurs voisins. Il sera générateur de rencontres, de lien de solidarité et de discussions plus fraternelles, forts des histoires humaines qu’il relatera.

