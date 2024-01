Atelier découverte séniors Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, jeudi 29 février 2024.

Atelier découverte séniors La Brain Gym Jeudi 29 février, 15h00 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Gratuit, sur inscription

Atelier découverte séniors : la “Brain gym”

Problèmes de mémoire ou d’équilibre, vous aimeriez que ce soit plus simple et plus fluide au quotidien. Venez découvrir une approche simple et facile pour renforcer la connexion de vos 2 hémisphères cérébraux grâce à des mouvements de Brain Gym. Pour cet atelier, Sandrine vous propose de reprendre pleinement confiance en vos capacités en allant explorer les 3 dimensions de votre corps et de votre tête.

Rendez-vous le jeudi 29 février de 15h à 16h, au Centre Alfred-de-Vigny.

Gratuit -(sur inscription)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

