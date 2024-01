Conférence d’Histoire Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, mercredi 7 février 2024.

Conférence d’Histoire Les ballons montés du siège de Paris Mercredi 7 février, 20h30 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T20:30:00+01:00 – 2024-02-07T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T20:30:00+01:00 – 2024-02-07T22:30:00+01:00

Conférence d’histoire :

Les ballons montés du siège de Paris, avec Daniel Cavalli.

La guerre franco-prussienne de 1870 commence de manière catastrophique. Paris est investi deux mois après le début des hostilités. La seule façon de sortir de la ville encerclée est en utilisant des ballons montés. Durant le Siège de Paris, qui va durer du 19 septembre 1870 au 28 janvier 1871, 67 ballons vont quitter la capitale, transportant du courrier et des passagers en particulier Léon Gambetta.

Rendez-vous le mercredi 7 février à 20h30 au Centre Alfred-de-Vigny.

Gratuit (sur inscription)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 43 65 85 »}] [{« link »: « mailto:alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« link »: « http://www.chezalfred.info »}]

Histoire conférence