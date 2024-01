Fête vos jeux Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, samedi 3 février 2024.

Fête vos jeux Des jeux à gagner, des jeux à découvrir, un quizz musical en fin d’après-midi, des rires, des fous rires, de la bonne humeur au programme et une super Tombola ! Samedi 3 février, 14h00 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Gratuit – ouvert à tous

Début : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T20:00:00+01:00

Fort du succès de l’année dernière, le centre renouvelle le « Fête Vos jeux ». Des créateurs de jeux viennent vous faire découvrir de nouveaux jeux, adressés à un très large public.

Des jeux à gagner, Un quizz musical en fin d’après-midi, des rires, des fous rires, de la bonne humeur au programme et une super Tombola…A ne pas rater !

Rendez-vous le samedi 3 février entre 14h et 20h !

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 43 65 85 »}]

festival de jeu jeux de société