Chandeleur Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux

Chandeleur Apportez vos crêpes! Jeudi 1 février, 14h30 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T14:30:00+01:00 – 2024-02-01T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T14:30:00+01:00 – 2024-02-01T18:00:00+01:00

C’est la tradition, pour la Chandeleur chacun(es) apporte ses crêpes et nous proposons les boissons. Une animation surprise vous sera proposée !

Rendez-vous le jeudi 1er février à 14h30 au Centre Alfred-de-Vigny.

Gratuit ouvert aux adhérents (sur inscription)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

