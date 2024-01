Galerie d’Alfred Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, mercredi 31 janvier 2024.

Galerie d’Alfred Jean-François Groisy 31 janvier – 29 février Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Entrée libre

Galerie d’Alfred expose :

Jean-François Groisy

« Parallèlement à mon travail d’Architecte j’ai ressenti le besoin de croquer et de peindre. J’aime travailler sur le vif à la gouache ou à l’acrylique, je me pose sur un banc et je fais des croquis. Je pose le chevalet, le long des Rigoles de Vieille-Eglise, pendant la brocante, au bord de l’étang de Cernay et aussi en Bretagne dans la presqu’île de Quiberon et ses alentours. Je travaille de manière spontanée et rapide en espérant avant tout que le résultat me surprenne ».

Une exposition à découvrir du mercredi 31 janvier au jeudi 29 février au Centre Alfred-de-Vigny.

Vernissage le vendredi 2 février de 17h à 20h.

Renseignements :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée 78960 Voisins-le-Bretonneux Yvelines Île-de-France

exposition peinture