Yoga en famille Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux

Yoga en famille Découverte du Yoga en famille ! Samedi 27 janvier, 15h00 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

‍♀️Yoga en famille

‍ ‍ ‍ Vous avez envie de vous détendre, de pratiquer une activité sportive, ce stage découverte de Yoga en famille est fait pour vous ! Agnès propose une approche ludique du yoga, de la relaxation à la découverte de la respiration.

✨Tarifs adulte adhérent : 4€/ non adhérent : 5€

✨Tarifs enfant adhérent : 2€ / non adhérent : 2,50€

(sur inscription, à partir de 6 ans)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

