Rencontre-conférence Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, vendredi 26 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T18:30:00+01:00 – 2024-01-26T20:30:00+01:00

Rencontre conférence

Avec Gaetan Bohler, marcheur voyageur des 7000 km entre

PARIS et DAKAR

7000 km entre Paris et Dakar à pied, dont 1500 km de désert, du Sahara occidental en passant par la Mauritanie. C’est le périple de Gaëtan Bohler, 58 ans, arrivé à Dakar au Sénégal après avoir parcouru à pied et traversé six pays !

Au cours de cette rencontre vous découvrirez la genèse de ce projet et les différentes rencontres du voyageur qui affirme : en 231 jours, son Paris Dakar à pied, « C’est le meilleur antidépresseur qui puisse exister ! »

Centre Alfred de Vigny

Gratuit – ouvert à tous (sur inscription)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France

