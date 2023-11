Soirée Karaoké Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux

Yvelines Soirée Karaoké Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, 13 janvier 2024, Voisins-le-Bretonneux. Soirée Karaoké Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 10€ (sur inscription) Soirée Karaoké

Quelle belle idée de commencer 2024 en chansons ! Jack vous propose un karaoké sur mesure avec vos airs préférés présélectionnés lors de votre inscription… C’est le moment de vous lancer sur la piste. Nous vous attendons ! Chauffez vos cordes vocales ! :-)

Rendez-vous le samedi 13 janvier pour cette soirée musicale, de 20h30 à 23h au Centre Alfred-de-Vigny.

Tarif : 10€ (sur inscription)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T23:00:00+01:00

