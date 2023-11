Conférence d’Histoire Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, 20 décembre 2023, Voisins-le-Bretonneux.

Conférence d’Histoire Mercredi 20 décembre, 20h30 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Gratuit – Ouvert aux adhérents

Henri III (1551-1589) est le quatrième fils du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis. Après avoir été élu très brièvement roi de Pologne il succède à ses frères François II et Charles IX sur le trône de France. Il hérite d’un royaume divisé où son autorité n’est que partiellement reconnue à cause des problèmes religieux. Son image est indissociable de celle de ses favoris plus couramment appelés «mignons». Une conférence animée par Daniel Cavalli.

Rendez-vous le mercredi 20 décembre à 20h30 au Centre Alfred-de-Vigny.

Tarif : Gratuit – ouvert aux adhérents (sur inscription)

Renseignements :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T20:30:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

