Galerie d’Afred Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, 30 novembre 2023, Voisins-le-Bretonneux.

Galerie d’Afred 30 novembre – 22 décembre Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Entrée libre

La Galerie d’Alfred expose : Bernadette Taborda

« De ma formation académique, j’ai gardé l’amour du travail de cette merveilleuse matière qu’est la peinture à l’huile. Puis, je me suis orientée vers un dessin très personnel. Mon univers surréaliste joue avec les formes recréant des images nouvelles oniriques et ludiques. Un jeu pictural minutieusement détaillé qui offre différentes visions et ouvre la porte à la libre imagination du spectateur. De la joie, du voyage, du bonheur par la couleur en partage.

Rendez-vous du jeudi 30 novembre au vendredi 22 décembre au Centre Alfred-de-Vigny pour découvrir cette exposition.

Renseignements :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}] [{« link »: « mailto:alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« link »: « http://www.chezalfred.info »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T09:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00

2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T18:00:00+01:00

exposition galerie