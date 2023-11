Foire aux Jouets Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, 26 novembre 2023, Voisins-le-Bretonneux.

Foire aux Jouets Dimanche 26 novembre, 09h00 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Entrée libre

La Foire aux Jouets c’est l’occasion de donner une nouvelle vie et de faire de nouveaux heureux ! Cette année nous vous proposons une buvette crêpes toute la journée, des animations magiques et sculpture de ballon pour petits et grands, entre 13h et 16h. Le Secours Populaire sera présent pour récupérer vos dons.

Rendez-vous le dimanche 26 novembre de 9h à 16h30 !

Tarifs exposants :

Tarif adhérents familles : 18€ ;

Tarif non-adhérents : 24€

Pour une table de 1,80m.

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France

