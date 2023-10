Concert de BOSSA Airlines Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, 18 novembre 2023, Voisins-le-Bretonneux.

Concert de BOSSA Airlines Samedi 18 novembre, 20h30 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Adulte 15€, enfant 10€ (sur inscription)

Le groupe Bossa AirLines est composé de la pianiste Isabelle Levêque, passionnée de jazz et bossa nova, accompagnée de la chanteuse Estelle Cannet aux goûts musicaux éclectiques, de la musique classique au rock en passant par le jazz et la musique électronique. Leurs chansons sont empreintes de voyages, de rêves et d’exotisme : traversant diverses ambiances, avec des reprises en brésilien, anglais, français et italien ainsi que quelques compositions. Marianne Wayudi à la flûte traversière, passionnée de jazz et de musique brésilienne et Jean-Marie Denquin à la percussion, spécialiste de musique Brésilienne, seront les invités de cette soirée. Alors si vous avez envie de mettre du soleil dans vos oreilles et chalouper aux rythmes jazzy et brésilien, venez voyager avec Bossa AirLines !

Rendez-vous le samedi 18 novembre de 20h30 à 22h au Centre Alfred-de-Vigny.

Tarif : Adulte 15€, enfant 10€ (sur inscription)

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « link », « value »: « http://chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

