Soirée Jeunesse : Ciné-Crêperie Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux

Yvelines Soirée Jeunesse : Ciné-Crêperie Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, 17 novembre 2023, Voisins-le-Bretonneux. Soirée Jeunesse : Ciné-Crêperie Vendredi 17 novembre, 18h30 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 10€ sur inscription Un film choisi par les jeunes, une crêperie choisie par Alfred, des minibus prêtés par la Mairie et c’est parti pour une soirée Cinéma/Crêperie.

Rendez-vous le vendredi 17 novembre de 18h30 à 23h.

Tarif : 10€ (sur inscription) Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00 jeunesse soirée Détails Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Adresse 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Ville Voisins-le-Bretonneux Departement Yvelines Age min 11 Age max 17 Lieu Ville Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux latitude longitude 48.759542;2.03467

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voisins-le-bretonneux/