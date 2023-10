Ateliers Parents sur la communication Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, 10 novembre 2023, Voisins-le-Bretonneux.

Ateliers Parents sur la communication 10 – 24 novembre, les vendredis Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 30€ les 3 ateliers (sur inscription)

Muriel Passegué-Duhem, formatrice en communication apaisée auprès de parents et d’équipes pédagogiques vous propose d’apprendre à accueillir les sentiments négatifs, exprimer sans blesser, mettre des limites fermes, résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme et de coopération. Si ces thèmes vous interpellent, ces ateliers sont pour vous !

Rendez-vous les vendredis 10, 17, et 24 novembre de 18h à 20h30 au Centre Alfred-de-Vigny.

Tarif : 30€ pour les 3 ateliers (sur inscription)

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}]

education parents