Centre Social ESGO – Programmation Estivale Centre Social ESGO Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Centre Social ESGO – Programmation Estivale Centre Social ESGO Nevers, 10 juillet 2023, Nevers. Centre Social ESGO – Programmation Estivale 10 juillet – 1 septembre Centre Social ESGO sur inscription auprès du centre social En juillet :

FESTI Repas à 12h Les lundis 10,17,24,31 Juillet,

Sortie à l’Etang de Chevenon le 11 Juillet,

Sortie à Apremont sur Allier le 20 Juillet,

Nevers Plage le 25 Juillet ,

Fête de quartier, le 26 Juillet, à partir de 15h,

En août :

Lac de Sidiailles le 09 Août,

Lac des settons le 25 Août,

Fête de fin d’été, le 1er Septembre, à partir de 15h. Centre Social ESGO nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T12:00:00+02:00 – 2023-07-10T14:30:00+02:00

2023-09-01T15:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Social ESGO Adresse nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age max 99 Lieu Ville Centre Social ESGO Nevers

Centre Social ESGO Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Centre Social ESGO – Programmation Estivale Centre Social ESGO Nevers 2023-07-10 was last modified: by Centre Social ESGO – Programmation Estivale Centre Social ESGO Nevers Centre Social ESGO Nevers 10 juillet 2023