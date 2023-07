Mes vacances musicales avec Sophie Aupied Centre social Édith Bonnem Alençon Catégories d’Évènement: Alençon

Orne Mes vacances musicales avec Sophie Aupied Centre social Édith Bonnem Alençon, 27 juillet 2023, Alençon. Mes vacances musicales avec Sophie Aupied Jeudi 27 juillet, 09h30, 14h00 Centre social Édith Bonnem Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Sophie Aupied – Éveil corporel :

sur des morceaux qu’ils ont entendu ou sur uneimprovisation, les élèves interagissent avec la musique.Cela nécessite un bon espace de travail. Les exercicessont adaptés en fonction des niveaux de chaqueclasse. – Alternance entre Concert / Présentation del’accordéon :

son fonctionnement, son histoire. ( anecdotes, poème,questions/réponses ) Centre social Édith Bonnem 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

