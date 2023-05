Trois rues. Trois temps. – rencontre & visite guidée Centre social Echo, 25 mai 2023, Roubaix.

Trois rues. Trois temps. – rencontre & visite guidée Jeudi 25 mai, 10h00, 14h00 Centre social Echo gratuit

Le centre social ECHO, le Comité de quartier ECHO et le Ballet du Nord vous invitent à découvrir le projet « Trois rues. Trois temps » lors d’une rencontre avec les chorégraphes Mariem Guellouz et Saâdia Souyah.

Trois rues. Trois temps

Danse, architecture, et mémoire de quartier

JE 25.05 de 10h à 12h au Centre social ECHO (25 rue des pyramides)

Un projet participatif ouvert à toutes et tous, pour mettre en valeur le quartier ECHO, son architecture, sa mémoire et son avenir.

En juin, participez à des ateliers de danses maghrébines et orientales ou offrez votre témoignage sur la vie du quartier lors d’un podcast (reportage audio) aux côtés des artistes.

Renseignements auprès de Zina Ladraa : z.ladraa@balletdunord.fr

À la suite de la rencontre, François Vergin, animateur du patrimoine de la Ville de Roubaix, vous propose d’arpenter les rues du quartier pour remonter le temps à travers l’architecture et imaginer l’avenir.

A la (re) découverte du quartier ECHO

Balade patrimoniale à travers les rues d’Alger, d’Oran et du Caire

JE 25.05 de 14h à 16h , rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue de Cartigny

Vestiges d’entrepôts, friches d’ateliers, anciens estaminets, courées… Nombreuses sont les traces du passé industriel – fortement lié à l’activité textile – qui subsistent dans l’architecture du quartier ECHO. Les noms de ses rues, dédiés à de grandes villes d’Afrique du Nord (Oran, Alger, le Caire…) témoignent également des vagues d’immigration qui ont construit l’identité du quartier tel qu’on le connait aujourd’hui.

Le projet « Trois rues. Trois temps » est porté par le Ballet du Nord et s’incrit dans le cadre de l’année thématique des Architectures du Monde initiée par la Ville de Roubaix.

Centre social Echo 60-62 Rue d’Oran Roubaix Roubaix 59150 Nord Nord Hauts-de-France 03 20 26 04 11 http://csecho.fr https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=8eab3ef1-93f4-49ce-a9ef-f6565b2e8775 [{« type »: « email », « value »: « z.ladraa@balletdunord.fr »}] [{« link »: « mailto:z.ladraa@balletdunord.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T10:00:00+02:00 – 2023-05-25T12:00:00+02:00

2023-05-25T14:00:00+02:00 – 2023-05-25T16:00:00+02:00

danse rencontre

Ballet du Nord