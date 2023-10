Atelier numérique jeunes Centre Social d’Unieux Unieux, 8 novembre 2023, Unieux.

Atelier numérique jeunes 8 novembre – 6 décembre, les mercredis Centre Social d’Unieux

Le CLAJ en partenariat avec ZOOMACOM propose 1 atelier sur 6 séances à partir du mercredi 8 novembre autour de l’utilisation des outils numériques, d’internet et des réseaux.

Nous aimerions offrir aux jeunes (11-17 ans) les bonnes façons d’utiliser leurs supports numériques et les bons usages d’internet afin d’en tirer le meilleur et de se prémunir et d’éviter les éventuels dangers liés au digital.

Centre Social d'Unieux 11 Rue Salvador Allende 42240 UNIEUX Unieux 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T16:00:00+01:00

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

Bons usages