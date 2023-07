MALIK LE MAGNIFIK Centre social du Pont du Routoir Espace Yves Montand Guyancourt, 9 mars 2024, Guyancourt.

MALIK LE MAGNIFIK Samedi 9 mars 2024, 11h00 Centre social du Pont du Routoir Espace Yves Montand Individuel : 2 (Guyancourt) ou 3 € (Hors Guyancourt) – Forfait famille : 5 € (Guyancourt) ou 7,5 € (Hors Guyancourt)

Texte et mise en scène : Abdelwahed Sefsaf

Avec : Malik Richeux et Stéphanie Schwartzbrod

Malik est né sous X dans le bidonville de Nanterre. De son identité, il ne connait que son prénom inscrit, semble-t-il à la hâte, sur un carton. Recueilli par une famille de pêcheurs, Malik grandit sur l’île d’Ouessant, au large des côtes bretonnes. Par un jour de pêche, il découvre un violon enchevêtré dans ses filets. Apprivoisant l’instrument, le flot des notes magiques l’invite peu à peu à remonter le cours de son histoire. Il découvre que l’héritage culturel a parfois les allures d’une citadelle où sommeillent nos secrets, ou l’éclat d’un trésor dont nous sommes les gardiens. Pour Malik, l’identité est une page blanche, un livre qu’il peut nourrir chaque jour en devenant l’enfant des gens qu’il rencontre…

Avec le goût du récit et la passion de la musique, Abdelwaheb Sefsaf met son art du spectacle musical au service d’un théâtre intime et généreux : une création sur-mesure pour son fidèle complice, le violoniste Malik Richeux.

Dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines.

https://vimeo.com/806273107

Centre social du Pont du Routoir Espace Yves Montand Rue Neil Armstrong, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation.lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 48 33 44 »}, {« type »: « email », « value »: « cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 43 00 35 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre de Sartrouville-CDN », « cache_age »: 86400, « description »: « thu00e9u00e2tre musical (du00e8s 8ans)ntexte et mise en scu00e8ne Abdelwaheb Sefsaf », « type »: « video », « title »: « Malik le Magnifik / festival Odyssu00e9es 2024 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1628070599-363dde9e475b96e2bf84e40aeaa3266c40685ba2fe3e626cdc078d367e9f9610-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/806273107 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/theatredesartrouville », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/806273107 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T11:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00

2024-03-09T11:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00

CieNomadeInFrance