Compagnie La Tortue

Texte : Praline Gay-Para

Mise en scène : Guillaume Lecamus

Musique : Catherine Pougeol

Scénographie : Sevil Gregory

Avec : Praline Gay-ParaChaque parcours appelle des images de contes populaires. Des murs infranchissables, des départs précipités, des montagnes à escalader, des ruses pour la survie. Avancer coûte que coûte… et l’espoir comme seul souffle de vie. Comme dans les contes, ces vraies histoires finissent bien, puisque les trois personnages sont arrivés ici pour nous les raconter.

Praline Gay-Para porte en elle et offre à celles et ceux qui veulent l’écouter des contes et des récits du monde entier. Elle tisse le merveilleux et le quotidien et privilégie la dimension universelle et contemporaine des histoires qu’elle raconte. Dans Terre, textes, musique et manipulation font avancer à l’unisson les parcours d’héroïnes et de héros que nous côtoyons tous les jours.

