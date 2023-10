Happy Sunday Centre social du Planty, Cholet (49) Happy Sunday Centre social du Planty, Cholet (49), 8 octobre 2023, . Happy Sunday Dimanche 8 octobre, 15h00 Centre social du Planty, Cholet (49) 7 euros La Celtic Vib’s, vous connaissez ? Myst’Eire et Les Frogs vous invite à la découvrir pour cet Happy Sunday d’Automne ! Traverser l’Irlande, Le Pays de Galles et l’Ecosse ? C’est un super voyage en 3 heures de danses, accessibles à tou.te.s ! Toutes les danses sont expliquées. Au grand plaisir de vous y accueillir ! source : événement Happy Sunday publié sur AgendaTrad Centre social du Planty, Cholet (49) 55, Rue du Planty

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Centre social du Planty, Cholet (49) Adresse 55, Rue du Planty Centre social du Planty, 49300 Cholet, France Age max 110 Lieu Ville Centre social du Planty, Cholet (49) latitude longitude 47.0578;-0.867775

