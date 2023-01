Happy Sunday Centre social du Planty, Cholet (49)

Happy Sunday Centre social du Planty, Cholet (49), 5 février 2023, . Happy Sunday Dimanche 5 février, 15h00 Centre social du Planty, Cholet (49)

7 euros

avec Les Frogs Centre social du Planty, Cholet (49) 55, Rue du Planty Centre social du Planty, 49300 Cholet, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40740 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’association Myst’Eire organise une fois par mois des Happy Sunday ! Sur la musique des Frogs, l’Irlande, le Pays de Galles et l’Ecosse vous ouvrent leurs horizons. Danses accessibles à tou.te.s, guidées par l’association Myst’Eire. Tarif adulte : 7 € Tarif enfant : 5 € Tarifs réduit pour les adhérent.e.s source : événement Happy Sunday publié sur AgendaTrad

