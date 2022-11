Happy Sunday by Myst’Eire Centre social du Planty, Cholet (49)

5 €

avec Les Frogs Centre social du Planty, Cholet (49) 55, Rue du Planty Centre social du Planty, 49300 Cholet, France [{« link »: « http://www.choletcultureceltique.fr/AssoMysteire/Public/Calendrier »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39563 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’association Myst’Eire, créée en 2013, a pour objet de promouvoir la Culture Celtique sous toutes ses formes. Jusqu’à ce jour, elle a développé essentiellement les Cours de danses irlandaises. Pour s’imprégner de l’ambiance celtique, (Irlande, Pays de Galles, Ecosse…), l’association Myst’Eire propose, un dimanche par mois, des animations au Centre Social du Planty, pour développer ses propositions d’activités, sous forme d’un bal, où nous accueillerons des intervenants extérieurs ainsi que des musiciens (selon leurs disponibilités) aux dates suivantes : Dimanche 4 Décembre: bal irlandais animé par les Frogs Venez essayer en toute simplicité. Pour suivre notre programmation, veuillez suivre le lien : www.choletcultureceltique.fr/AssoMysteire/Public/Calendrier Conditions de participation : 5€ par adulte , gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, billetterie sur place source : événement Happy Sunday by Myst’Eire publié sur AgendaTrad

