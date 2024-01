Trajectoire(s) mémoires d’enfance exilée, Compagnie En Acte(s) Centre social du Planty Cholet, mardi 13 février 2024.

Trajectoire(s) mémoires d’enfance exilée, Compagnie En Acte(s) Un conte contemporain à vivre au casque ouvre une réflexion

sur la migration du point de vue de la pré-adolescence. 13 et 14 février Centre social du Planty Tarif D

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T20:00:00+01:00 – 2024-02-13T20:45:00+01:00

Fin : 2024-02-14T16:30:00+01:00 – 2024-02-14T16:45:00+01:00

Trajectoire(s) mémoires d’enfance exilée, Compagnie En Act(es)

Théâtre

Une histoire d’amitié à distance entre deux passionnés de foot, Érion et Sarah. Ils sont meilleur·es ami·es et vivent au Kosovo. Erion doit quitter le Kosovo pour la France : “Parce que c’est mes parents qui ont choisi”. Sarah lui donne son numéro de téléphone, sur le quai de la gare routière, sur un petit papier « Dis, Erion, tu vas pas m’oublier hein ? » L’amitié dépasse les frontières. Mais la bouteille d’eau fuit dans le sac à dos et les derniers chiffres du numéro de Sarah sont effacés….

Arrivée à Perrache, à Lyon, la cacophonie des langues, se sentir loin de tout. Au milieu de tout ça, un langage universel auquel se raccrocher pour créer de nouvelles amitiés : celui du foot. Mais surtout, retrouver le numéro de Sarah !

Coécrit avec des élèves allophones de Villeurbanne, ce conte contemporain permet de faire entendre des récits de jeunes en parcours migratoire, pour donner à entendre différemment ce vécu de l’exil et changer les regards… Une expérience immersive touchante pour tous les âges.

–> Hors les murs : Centre social du Planty

Action proposée dans le cadre du projet « Cholet 2024 Sports et Culture » de Cholet Agglomération.

En complicité avec le SOC et le Centre social du Planty.

Centre social du Planty 55 Rue du Planty Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@jardindeverre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 65 13 58 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.jardindeverre.fr »}]

théâtre jardin de verre

© Emile Zeizig