Wattrelos Nos quartiers d’été Centre Social du Laboureur Wattrelos, 8 juillet 2023, Wattrelos. Nos quartiers d’été 8 juillet – 25 août Centre Social du Laboureur animations gratuites Venez passer un moment agréable sportif et en famille !

Laboureur > Samedi 8 Juillet de 11h à 17h – Square de l’enfance – 03 20 75 87 51

Mousserie > Vendredi 21 Juillet de 14h à 20h – Centre Social – 03 20 28 45 90

Martinoire > Samedi 29 Juillet de 11h à 18h – Maison pour Tous – 03 20 75 92 52

Beaulieu > Vendredi 25 Août de 14h à 20h – Stade Coubertin – 03 20 75 75 74 Centre Social du Laboureur 1 square de l’enfance wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

