Loire-Atlantique MA CARAPACE SE CARAPATE ! Centre social du Grand Parc Bordeaux, 15 novembre 2023, Bordeaux. MA CARAPACE SE CARAPATE ! Mercredi 15 novembre, 18h30 Centre social du Grand Parc Entrée gratuite, public familial, réservation auprès du Centre Social du Grand Parc Ma Carapace se carapate ! conte l’histoire d’une toute jeune tortue qui perd sa carapace musicale le jour de sa première sortie sur la plage. Cherchant sa place dans l’océan mélodieux, elle comprendra qu’elle n’est pas obligée de ressembler aux autres pour s’accepter et se faire accepter par l’autre. Ce spectacle de marionnettes est presque entièrement muet, excepté quelques petites comptines accompagnées au ukulélé ou signées en langue des signes française. Rencontre avec les artistes à la fin de chaque représentation. Organisé par : La Naine Rouge En partenariat avec : 3A – accompagnement d’artistes et d’acteurs culturels, SIVU Petite Enfance Cenon-Lormont | RPE de Lormont | Crèche collective La Cigogne à Lormont | Maison parents-enfants Arc en Ciel | Multi-accueil La Ramade Cenon-Lormont | ALSH Rostand | ALSH Grand Tressan | Maison parents-enfants Arc-en-ciel | Médiathèque de Lormont | ITEP Bellefonds à Cenon | Collectif Bordonor Centre social du Grand Parc 44 place de l’Europe Bordeaux 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 38 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Loire-Atlantique

