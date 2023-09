Repas convivial et conférence Centre Social du Faubourg de Béthune Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Repas convivial et conférence Centre Social du Faubourg de Béthune Lille, 10 octobre 2023, Lille. Repas convivial et conférence Mardi 10 octobre, 12h30 Centre Social du Faubourg de Béthune Le Mardi 10 octobre de 12h30 à 16h, l’espace santé du Faubourg de Béthune vous invite à un repas convivial et une conférence de sensibilisation au cancer du sein et au dépistage au Centre social du Faubourg de Béthune, 65 rue Saint-Bernard à Lille. Conférence organisée par l’espace santé du Faubourg de Béthune et animée par un professionnel de santé. Inscription auprès de l’espace sante 09.53.89.40.20 Centre Social du Faubourg de Béthune 65 rue Saint Bernard Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03.20.52.98.25 http://www.village-entrepreneuriat.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0953894020 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T12:30:00+02:00 – 2023-10-10T16:00:00+02:00

