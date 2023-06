Numerik Day Centre Social du Faubourg de Béthune Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Numerik Day Centre Social du Faubourg de Béthune Lille, 8 juillet 2023, Lille. Numerik Day 8 – 19 juillet Centre Social du Faubourg de Béthune Entrée Libre Les Numerik days reviennent cette année sur 3 jours : le 8 juillet au Centre social Projet

le 12 juillet au local de la Baltique

le 19 juillet au local de Verhaeren Au programme des ateliers numériques, d'animations, culturelles et sportifs ! N'hésitez pas a venir nombreux profiter des animations réalisées par le centre social projet et du beau temps ! Centre Social du Faubourg de Béthune 65 rue Saint Bernard Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03.20.52.98.25 http://www.village-entrepreneuriat.fr contact@association-projet.org 0320922149

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

