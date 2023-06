Festival des savoirs et des arts Centre Social du Faubourg de Béthune Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Festival des savoirs et des arts Centre Social du Faubourg de Béthune Lille, 14 juin 2023, Lille. Festival des savoirs et des arts Mercredi 14 juin, 11h00 Centre Social du Faubourg de Béthune gratuit Mercredi 14 Juin de 11h à 18h aura lieu le Festival des savoirs et des arts de Lille-Faubourg de Béthune sur le thème « Le monde dans tous ses sens ». Au programme des festivités : des ateliers où les habitants partageront leurs savoirs (cuir, henné, coiffure, canevas, broderie, crochet, vitraux…) car nous avons TOUS un savoir à partager ! Des espaces de jeux, de lectures et de découvertes sensorielles pour petits et grands.

Nana Kasi conteuse régalera nos oreilles avec ses contes d’Orient et d’Afrique tandis que l’association La Bocca fera des lectures à voix haute.

Et bien d’autres surprises encore préparées par les différents acteurs du quartier (Centre social, ATD Quart Monde, Avenir Enfance, l’association La Cloche…). Rendez-vous sur le Parvis du centre social à l’intersection entre le boulevard de Metz et la rue Saint Bernard Centre Social du Faubourg de Béthune 65 rue Saint Bernard Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03.20.52.98.25 http://www.village-entrepreneuriat.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

