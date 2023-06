Festival des savoirs et des arts Centre Social du Faubourg de Béthune Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Festival des savoirs et des arts Centre Social du Faubourg de Béthune Lille, 14 juin 2023, Lille. Festival des savoirs et des arts Mercredi 14 juin, 11h00 Centre Social du Faubourg de Béthune GRATUIT ?? FESTIVAL DES SAVOIRS ET DES ARTS ?? Le mercredi 14 juin, préparez-vous à vivre une journée pleine de découvertes et d’émerveillement au Festival des Savoirs et des Arts ! ? ? Rejoignez-nous au Centre Social du Faubourg de Béthune, situé au 65 Rue Saint Bernard, pour une expérience inoubliable de 11h à 18h. ? Voyagez à travers les saveurs et les cultures grâce à notre incroyable cuisine du Monde. Laissez-vous tenter par des mets exotiques et des délices internationaux qui éveilleront vos papilles. ? Exprimez votre créativité lors de nos ateliers de création. … Explorez votre imagination et réalisez des œuvres d’art uniques, guidé par des habitants et des bénévoles talentueux. ? Plongez dans notre espace lecture, un havre de calme et de sérénité, où vous pourrez vous évader au fil des pages. ? Laissez votre esprit joueur s’épanouir dans notre espace de jeux. Qu’il s’agisse de jeux de société, de jeux d’adresse ou de défis interactifs, vous trouverez votre bonheur parmi une sélection divertissante. Un espace bébé est égélament prévu pour la journée. ? Faites appel à votre esprit inventif dans notre atelier fablab. Expérimentez, créez, innovez et repoussez les limites de votre imagination en explorant les technologies modernes. ? Assistez à une représentation théâtrale captivante qui vous transportera dans des mondes imaginaires. ? Découvrez l’art du slam lors de performances poétiques percutantes. Des mots qui résonnent, qui touchent et qui expriment la puissance des émotions. Laissez-vous envoûter par ces instants intenses. ? Terminez la journée en beauté avec une symphonie de sons et de rythmes lors de nos performances musicales envoûtantes. Des artistes talentueux vous offriront un spectacle qui fera vibrer votre âme. ? Ne manquez pas cette journée exceptionnelle de découvertes et de partage. Invitez vos amis, votre famille, vos voisins et venez nombreux ! Centre Social du Faubourg de Béthune 65 rue Saint Bernard Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03.20.52.98.25 http://www.village-entrepreneuriat.fr [{« type »: « email », « value »: « msamiez@association-projet.org »}, {« type »: « email », « value »: « ademe@association-projet.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord

