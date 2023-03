Exposition Boulevard Centre Social du Faubourg de Béthune, 30 mars 2023, Lille.

Exposition Boulevard 30 mars – 9 avril Centre Social du Faubourg de Béthune gratuit

Boulv’Art est une exposition qui présentera les œuvres d’artistes lillois et de la Métropole de Lille. L’objectif est clair, participer à la valorisation des artistes locaux et présenter davantage leurs œuvres au plus grand nombres d’habitants.

Pour cette première édition, pendant 10 jours, vous pouvez découvrir les univers originaux variés, atypiques et parfois décalés de ces artistes aux multiples facettes. De la sculpture sur métal, en passant par le pochoir jusqu’à l’illustration et d’autres techniques d’expression artistique, c’est donc une cinquantaine d’œuvres que vous pourrez contempler, interroger et acquérir au cours de cette exposition temporaire.

Centre Social du Faubourg de Béthune 65 rue Saint Bernard Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France

2023-03-30T16:00:00+02:00 – 2023-03-30T19:00:00+02:00

2023-04-09T10:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:00:00+02:00