avec les entreprenantes Centre Social du Faubourg de Béthune 65 rue Saint Bernard Lille Faubourg de Béthune Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03.20.52.98.25 http://www.village-entrepreneuriat.fr 10h-12h : marche exploratoire à la découverte des associations du quartier.

Rendez-vous devant le centre social Projet au 65 rue St Bernard 14h-16h : différents ateliers vous seront proposés : cuisine, couture, dessin, écriture, sophrologie, jeux pour enfants… 16h-18h : goûter festif et troc de noël Ouvert à tous

Renseignements au 07.67.34.50.81

