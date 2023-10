Cet évènement est passé Planétarium et exposition photos de l’agence spatiale européenne Centre social du Faubourg de Béthune Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Planétarium et exposition photos de l’agence spatiale européenne Centre social du Faubourg de Béthune Lille, 8 juillet 2019, Lille. Planétarium et exposition photos de l’agence spatiale européenne 8 – 18 juillet 2019 Centre social du Faubourg de Béthune Gratuit, sur réservation À l’occasion du 50ème anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune, le Forum Départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq vous invite à vivre ou revivre ce moment historique, avec son Planétarium mobile. Des photos de l’Agence Spatiale Européenne des plus belles vues prises par les astronautes d’ESA sont préentées dans le hall du centre social en grand format afin de susciter l’imagination. Informations et réservations auprès du Centre Social Faubourg de Béthune : Tel : 03 20 92 21 49 Planétarium visible jusqu’au jeudi 18 juillet Centre social du Faubourg de Béthune 65 Rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.92.21.49 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-08T10:00:00+02:00 – 2019-07-08T12:00:00+02:00

2019-07-18T14:00:00+02:00 – 2019-07-18T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre social du Faubourg de Béthune Adresse 65 Rue Saint-Bernard, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Centre social du Faubourg de Béthune Lille latitude longitude 50.619534;3.043575

Centre social du Faubourg de Béthune Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/