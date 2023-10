Cet évènement est passé Creaciones mexicanas #couture Centre social du Faubourg de Béthune Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Creaciones mexicanas #couture Centre social du Faubourg de Béthune Lille, 29 mars 2019, Lille. Creaciones mexicanas #couture 29 mars – 28 juin 2019, les vendredis Centre social du Faubourg de Béthune gratuit, sur inscription Centre social du Faubourg de Béthune 65 Rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320922149 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-29T09:30:00+01:00 – 2019-03-29T12:00:00+01:00

2019-06-28T14:30:00+02:00 – 2019-06-28T17:00:00+02:00 freepik Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre social du Faubourg de Béthune Adresse 65 Rue Saint-Bernard, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Centre social du Faubourg de Béthune Lille latitude longitude 50.619534;3.043575

Centre social du Faubourg de Béthune Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/